Nevruz İçin Türkiye'yi Seçen İranlılar Ağrı'da Esnafın Yüzünü Güldürdü

SITKI YILDIZ - Nevruz Bayramı tatilini geçirmek için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, giriş noktalarından Ağrı'ya hareketlilik getirdi.

İranlılar özellikle nevruzda Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. İranlı turistler bu zamanlarda, başta Gürbulak olmak üzere Kapıköy ve Esendere sınır kapılarında adeta kuyruk oluşturuyor.

Turistler, kapının Türkiye tarafında görevli personelin 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmayla sorunsuz şekilde ülkeye girerken, Ağrı Valiliği de Ağrı-İran arasında uygulamaya aldığı karşılıklı 4 servis, sınır kapıları arasındaki ücretsiz 2 servis ve kentin farklı yerlerine Farsça yaptırdığı kutlama mesajı içerikli bilbordlarla turizme destek veriyor.

Alışveriş merkezi, termal otel, park ve çevre düzenleme projelerini Ağrı Belediyesi desteğiyle bu yıl hayata geçirecek olan Valilik, gelecek yıllar için İranlı turistlerin kentte daha uzun kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl Nevruz Bayramı nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı'ndan bir haftada çoğunluğu İranlı yaklaşık 50 bin kişi yurda giriş yaptı. İranlı konuklarla otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yükselirken, kent esnafının satışları da arttı.

Ahmed-i Hani Havalimanı da önceki yıllara oranla daha fazla İranlıya hizmet veriyor. Tatilin henüz birinci haftasında yaklaşık 3 bin İranlı yolcunun tercih ettiği havalimanı, her gün İstanbul, Ankara ve İzmir'e dolu uçaklarla sefer yapıyor.

Tatil için Türkiye'ye gelen İranlı Ferzine Evşin, AA muhabirine, ilk defa Türkiye'ye geldiği ve gördüğü imkanların kendisini mutlu ettiğini söyledi. Evşin, "Nevruz Bayramı tatili için İstanbul'a gidiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Yine İstanbul'a gitmek üzere Ağrı'ya gelen Aynaz Derboy "Türkiye'den ve buradaki hizmetlerden çok memnunum. Her yıl geliyorum, bu yıl da gelmek istedik." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Antalya'ya giden 9 yaşındaki Media Perra da ikinci kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Tebriz'den Ağrı'ya geldiğini ve tatilini Antalya'da yapacağını belirten Mehdi Gurbani de "Türkiye'yi çok seviyoruz, insanlar çok sıcakkanlı. Buradan İstanbul'a oradan da Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'daki tatil köylerini çok seviyoruz. Ağrı'ya sürekli geliyoruz, güzel şehir." diye konuştu.

Otellerde doluluk oranı arttı

Ağrı'da bulunan iki otelin genel müdürlüğünü yapan Cihan Karakurt, bu yıl İranlı turist sayısının arttığını, yoğunluğuna cevap verebilmek için odalara ek yataklar yerleştirdiklerini söyledi.

Karakurt, "Turist sayısındaki artış Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın özel çalışmaları sayesinde oldu. Turizmde şu an çok iyi bir yerdeyiz. Otellerimizdeki doluluk oranında Nevruz tatili ile geçen yıla göre yüzde 40'a yakın artışımız oldu. İranlı misafirlerimiz sınır kapısındaki ücretsiz servis hizmetinden çok memnun, çünkü kendilerini daha değerli görüyorlar. Ayrıca Ağrı Valiliğinin yaptığı direkt geliş gidiş yapan servisler önemli bir kazanım sağladı." dedi.

Bir başka otelin sahibi Mehmet Sait Şahin de "Otelimde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, kentteki diğer oteller de doldu. Bu sene şehrimize çok İranlı geliyor, bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

İranlı turistlerin gelişiyle kent esnafının işlerinin de canlandığını belirten Şahin, "İranlılar Van ve Erzurum'u tercih ediyorlardı fakat son dönemde otelimiz dolu çalışıyor. Çarşı esnafımız da bundan çok memnun. Sayın Valimizin AVM ve jeotermal projeleri var. Bunlar hayata geçerse İranlı turist sayımızın daha da artacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kentin önemli caddelerinden Cumhuriyet Caddesi esnafı da İranlı turistlerin yaptıkları alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü belirtti.