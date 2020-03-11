Nevruz bayramı öncesi terör operasyonu: 6 gözaltı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nevruz bayramı öncesi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nevruz bayramı öncesi PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi alınan tedbirler kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan 11 Mart 2020 tarihinde Van, Mersin, Şırnak ve Siirt illerinde operasyon icra edilmiş olup operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA