Nevruz Bayramı Öncesi "Kars-Kale 4" Asayiş Uygulaması

Kars Emniyet Müdürlüğünce 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde il genelinde "Kars-Kale 4" asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik koordinesinde başlatılan uygulamaya narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücü belgesi, araç kontrolü ve güvenlik sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Polis ekipleri, ayrıca umuma açık yerlerde de uygulama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Nail Savran yaptığı açıklamada, Kars Valisi Rahmi Doğan himayesi İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in koordinesinde "Kars-Kale 4" uygulamasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Özellikle Kars'ımızın asayişini sağlamak, dosta güven düşmana korku vermek amacıyla uygulamamıza devam ediyoruz." dedi.

Savran, kent merkezinde birçok noktada uygulama gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yaklaşık 180 personelimizle beraber çok sayıda umuma açık yerlerde, alkollü mekanları denetleyerek 21 Mart öncesi Karsımızdaki huzur ve güven ortamını temin etmek, aynı zamanda sağlamak amacıyla görevimizin başındayız. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, trafik personelimiz ve diğer tüm personelimiz olmak üzere uygulamalarımız devam etmektedir. Şehrin 6 noktasından 24 ekibimizle beraber ara sokaklar dahil, arkadaşlar görevlerine devam ediyor." diye konuştu.

Polis ekiplerince 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde yapılan uygulama gece de devam edileceği öğrenildi.