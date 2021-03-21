Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: "Semeni"
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Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği: "Semeni"

21.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:15
Nevruz Bayramı'nın kadim geleneği:

Nevruz Bayramı'nın asırlık geleneklerinin başında gelen ve rengarenk küçük kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkilerin rengarenk kaplarda yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda dağıtılması geleneği Anadolu'da yaşatılıyor.

Nevruz Bayramı'nın asırlık geleneklerinin başında gelen ve rengarenk küçük kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkilerin rengarenk kaplarda yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda dağıtılması geleneği Anadolu'da yaşatılıyor.

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul görüyor. Nevruz Bayramı denince akla ilk gelen ve Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan semeni, nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturuyor.

Bir miktar toprak konulan kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi bitkiler, vatandaşlarca mart ayının başında birbirinden farklı ve rengarenk kaplarda yetiştiriliyor.

Semeni geleneği, Iğdır'da da yaşatılıyor. Yeni yılda umudun sembolü kabul edilen semenilerin bulunduğu kurdelelerle süslü kaplar, 21 Mart günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bayram kutlamalarında evleri ziyaret edilen komşulara ve akrabalara maniler söylenerek hediye ediliyor.

Iğdırlı vatandaşlardan Emine Işık Edabali, AA muhabirine, Nevruz Bayramı'nda semeninin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Her yıl mart ayının 10'undan itibaren evlerinde semenileri yeşertmeye başladıklarını anlatan Edabali, "Semeni bizim kültürümüzde tabiatın canlanışını, renkliliği, bereketi, bolluğu ve huzuru müjdeler. Semeni, nevruz sofralarımızın en temel figürüdür. Birbirinden güzel süslediğimiz kaplarda yeşerttiğimiz semenileri dost ve sevdiklerimize hediye ederiz, sofralarımızda tutarız." dedi.

Semenileri ektiklerinde dileklerde bulunduklarını ve dua ettiklerini ifade eden Edabali, "Nevruz soframızı nasıl donatırsak, yılımızın öyle geçeceğine inanırız. Nevruzun ritüellerinden biri de semenidir." diye konuştu.

Yöre halkından Gülhanım Hatik de kültürlerinde nevruzun vazgeçilmezlerinden birinin de semeni olduğunu vurguladı.

Her yıl nevruz öncesi semeni yeşerttiklerini hatırlatan Hatik, "Bizim için bolluğun bereketin simgesidir. Yeni evlenen nişanlı kızlara gönderilir. Özellikle annelerimiz, evlendiğimizde evimize Nevruz Bayramı'nda semeni hediye gönderir. Çocukluğumuzda büyüklerimizden gördüğümüz, aklımızda kalan ve kendi çocuklarımıza da aktaracağımız Nevruz Bayramı'nın en belirgin geleneği semenidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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