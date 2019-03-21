Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Trabzon'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla KTÜ'de kutlama programı düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi önünde, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftasının yanı sıra "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca organize edilen programda, Türk öğrencilerin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Filistin ve Afganistan uyruklu öğrenciler de ülkelerinin bayraklarını taşıdı.

Yörelerine özgü kıyafetler giyen öğrencilerden bazıları kendi dillerinde şiir okudu, şarkı seslendirdi.

KTÜ Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, öğrenciler Kafkas oyunu da sahneledi.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Öztürk, fakülte idarecileri ve akademisyenlerin de katıldığı program pilav, ayran ve yumurta ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA