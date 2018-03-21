Nevruz Bayramı Kutlanıyor

MARDİN/ELAZIĞ/ Mardin, Elazığ ve Siirt'te Nevruz Bayramı valiliklerce düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve gönüllülerce hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı, vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve diğer davetlilerin katılımıyla nevruz ateşi yakıldı. Yaman ve beraberindekiler daha sonra demir dövdü.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, bahar bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir hava var. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah bu hep böyle devam edecek." dedi.

Yaman, kentte turizmdeki gelişmelere değinerek, Mardin'e gelen turist sayısının arttığını, otellerin dolu olduğunu, esnafın yüzünün güldüğünü dile getirerek, bu yıl çiftçi, esnaf ve bölge insanının mutlu olacağı bir yıl yaşanacağını aktardı.

Organizasyona katılan vatandaşlardan Hatice Turan Kandemir, Mardinlilerin 2 yıldır nevruzu güzel bir şekilde kutladığını kaydetti.

Kandemir, "Daha önce nevruz bizim için bir tedirginlikti ama şimdi nevruz denildiğinde şenlik ve bahar geliyor aklımıza. Son 2 yıldır memleketimizin dağlarına bile bahar geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik konserlerle sona erdi.

Elazığ

Elazığ Valiliğince Kültür Parkı'nda düzenlen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, nevruzu birliğin, beraberliğin ve mutluluğun bir sembolü olarak kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı mücadele yürüttüğüne işaret eden Yanılmaz, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinin bütün dünyaya verilen önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgenin yeniden imarı için çalışma başlatıldığına dikkati çeken Yanılmaz, "Yakın zamanda belediyemizden bir ekibi Afrin'e göndereceğiz ve orada detaylı incelemelerde bulunacaklar. Yer altı ve yer üstü çalışmalarında belediye olarak Afrin'e destek vereceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kaçmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Valilikçe, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Siirt Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Kadir Eldemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir bölgede kutlandığını söyledi.

Nevruzun özü itibarıyla baharın gelişinin coşkuyla karşılandığı bir gün olduğunu ifade eden Eldemir, şöyle dedi:

"Doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. 'Nev' ve 'ruz' kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve 'yenigün' anlamını taşıyan nevruz, kuzey yarım kürede başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından kutlanır."

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ali Aytek demir dövdü.

Etkinlikte nevruz nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Vali Atik ve Albay Pehlivan vatandaşlarla halay çekti.