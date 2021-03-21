Nevruz Bayramı kutlandı
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:31

Etkinlik alanı HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin meydandakileri selamlaması Halay çekenler Sanatçıların Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar Van Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince...

Etkinlik alanı

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin meydandakileri selamlaması

Halay çekenler

Sanatçıların Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar Van

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana alındı.

Nevruz ateşi yakılan alanda, vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri katıldı.

Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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