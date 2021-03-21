Nevruz Bayramı kutlandı
Etkinlik alanı HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin meydandakileri selamlaması Halay çekenler Sanatçıların Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar Van Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince...
Etkinlik alanı
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin meydandakileri selamlaması
Halay çekenler
Sanatçıların Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar Van
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana alındı.
Nevruz ateşi yakılan alanda, vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.
Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı