Son dakika: DENİZLİ Nevruz Bayramı etkinliğinde koronavirüs önlemleri unutuldu
Bir son dakika haberine göre Nevruz Bayramı etkinliğinde koronavirüs önlemleri unutulduDENİZLİ'de düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmedi.
Nevruz Bayramı etkinliğinde koronavirüs önlemleri unutuldu
DENİZLİ'de düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmedi. Kutlamaya katılan yaklaşık 300 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.
HDP Denizli İl Başkanlığı tarafından Merkezefendi ilçesi Esentepe Mahallesi Pazaryeri yanında bulunan alanda Nevruz Bahar Bayramı kutlaması düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasının ardından alana alınan yaklaşık 300 kişinin etkinlikte koronavirüs kurallarına uymadığı dikkat çekti. Yerel sanatçıların şarkı söylediği kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.
Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT