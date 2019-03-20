Samsun Valisi Osman Kaymak, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, doğanın uyanışını müjdeleyen bolluk ve bereketin simgesi nevruzun barış ve dostluk bayramı olarak dünyanın her köşesinde yüzyıllardır devam eden ortak bir kültür zenginliği olduğunu belirtti.

Nevruz Bayramı'nın geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza yaşanmasına vesile olduğunu anlatan Kaymak, "Milli birlik ve beraberliğin, birlikte yaşama isteğinin güçlenmesi ve dayanışmanın sağlanmasında da önemli yer tutan nevruzun, amacına ve anlamına uygun olarak, barış iklimi ve kardeşlik hukuku içinde kutlanması, millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymak, bu gibi kültürel zenginlikleri gelecek kuşaklara aktarmanın görevleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Nevruz Bayramı'nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni eder, başta Samsunlu hemşehrilerim olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA