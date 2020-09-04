Nevruz barajı ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam etmekte olan Nevruz barajı ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam etmekte olan Nevruz barajı ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Sivas Yıldızeli Nevruz Barajı Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Proje ile temelden yüksekliği 54 metre ve su depolama kapasitesi 22.100 milyon m3 olan, Sivas Yıldızeli Nevruz Barajından alınacak su ile toplam 55 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Genel Müdür Yıldız, Nevruz Barajı Sulaması işinin daha hızlı faydaya dönüşmesi açısından 6 üniteye ayrılarak inşaat faaliyetlerinin planlandığının altını çizerek, 1. ünite 7.550 dekar ve 2. ünite 11.550 dekar alanda inşaat çalışmaları tamamlanarak test amaçlı olarak su verilmiştir. Kalan 4 ünite ve toplam 35 bin 900 dekar alanda ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. İş kapsamında bugüne kadar toplamda 28 564 m CTP ile 122 465 m HDPE boru döşeme imalatları tamamlanmış olup sulama sahasında aynı zamanda toplulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Yıldız, "Sivas Yıldızeli Nevruz Barajı Sulaması projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 732 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 35.000.000 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, toplulaştırma ile de çiftçilerimiz zaman ve iş gücü açısından daha verimli üretim yapacaklardır. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek olup bu da bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracaktır"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA