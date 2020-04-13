Nevruz Barajı 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Nevruz Barajı tamamlandığında 55 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Nevruz Barajı tamamlandığında 55 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas'ta yaptığı yatırım ve projelerle kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamaya, tarımda modern sulama çalışmalarıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Yıldızeli ilçesinde yapımı süren, temelden yüksekliği 54 metre olan Nevruz Barajı kaynağından alınacak su ile 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

İnşaat çalışmaları 6 üniteye ayrılarak planlanan Nevruz Barajı'nın birinci ünite 7 bin 550 dekar ve ikinci ünite 11 bin 550 dekar alanda inşaat çalışmaları tamamlandı. Bu ünitelerden 2020 yılı içerisinde test amaçlı su verilecektir.

Diğer ünitelerde ise çalışmalar devam ediyor.

Nevruz Barajı Sulamasının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 732 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 35 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA