Nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

17.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:52

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'u hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Kotluk ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan kızları Nevin için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri Gökçe köyünün yolunun kardan kapalı olduğu nedeniyle İlçe Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

Kaynak: DHA