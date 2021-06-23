Nevbahar Demirağ kimdir? Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ'ın hayatı merak konusu oldu. Nevbahar Demirağ'ın hayatını merak eden vatandaşlarımız Nevbahar Demirağ kimdir? sorusunu aratmakta. Peki, Nevbahar Demirağ kimdir? Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ nereli, kaç yaşında? Nevbahar Demirağ mesleği nedir? Nevbahar Demirağ hayatı ve biyografisi nedir?

Annesi Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası ise AND Film'in patronu Turgut Demirağ olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ'ın hayatı merak konusu oldu. Nevbahar Demirağ'ın hayatını merak eden vatandaşlarımız Nevbahar Demirağ kimdir? sorusunu aratmakta. Peki, Nevbahar Demirağ kimdir? Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ nereli, kaç yaşında? Nevbahar Demirağ mesleği nedir? Nevbahar Demirağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NEVBAHAR DEMİRAĞ KİMDİR?

10 Mart 1974 tarihinde dünyaya gelen Nevbahar Demirağ'ın annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası ise AND Film'in patronu Turgut Demirağ'dır. Nevbahar Demirağ ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitimini ABD'de de tamamladıktan sonra Los Angeles'ta hayatına devam etti.

21 Ekim 2005 tarihinde işadamı Rahmi Koç'un oğlu Ali Koç ile evlenen Demirağ, Mustafa Vehbi Koç'un evinde ve Hikmet Tekçe ile Ömer Karacan'ın şahitliğinde gerçekleşen nikah törenine sadece aile üyeleri katıldı.

Sanatın her türüyle yakından ilgilenen Demirağ, özellikle önemli resim sergilerini kaçırmadı. KÜSAV'ın (Kültür Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı) başkanı olan kayınvalidesi Çiğdem Simavi'nin açtığı sergilerin de gediklisi olan Demirağ, spora da oldukça ilgi duydu. Nevbahar Demirağ Koç, tenis oynamayı, yüzmeyi ve uzun yürüyüşler yapmayı oldukça sevmekte.

Halen Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Nevbahar Koç'un İrem Kınay'la birlikte yazdığı ve Boğaziçi'ndeki 20 yalının tanıtıldığı Bosphorus Private kitabı 2017 yılında yayımlanlandı.