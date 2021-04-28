Nevada'da düzenlenen "Burning Man" müzik festivali, salgın nedeniyle bu yıl da iptal edildi

NEW ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da yapılamayacak.