Neuville'den Sezonun 3. Zaferi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Polonya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.



Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 326,64 kilometre uzunluğundaki 8. yarışını, 2 saat 40 dakika 46.1 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5'inci ralli zaferine ulaştı.



Neuville'den 1: 23.9 dakika sonra bitişe gelen takım arkadaşı Hayden Paddon 2'nci, M-Sport takımından son 4 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise liderin 2: 20.8 dakika gerisinde 3'üncü oldu.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 9. ayağı, 27-30 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.



Polonya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



1. Sebastien Ogier: 160 puan



2. Thierry Neuville: 149





3. Jari-Matti Latvala: 112



4. Ott Tanak: 108





5. Daniel Sordo: 82