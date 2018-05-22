Fenerbahçeli Neustadter'in Peşine Rus ve Alman Takımları Düştü
Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter için Rus ve Alman ekiplerinden teklif geldi.
Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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ARKASINDAN TUTUP ÇEKIN DAHA COBUK GİDERRRCevap Yaz Yayından Kaldır
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aman sende gitCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aman gitsin.kritik maçlarda çok hatalar yaptı.ilk yarı maçlarda savunma döküldü.o puan kayıplarını Fener çok aradı.Cevap Yaz Yayından KaldırTUNÇ06: puanlar fransızın yüzün den oldu kesinlikle.Yayından Kaldır
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ne kadar da aspargas bir haberCevap Yaz Yayından Kaldır