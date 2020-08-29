Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı
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BBC

Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı

Gertrude isimli domuz, beyinden makineye bağlanan arayüzlerin ilk örneği oldu.

Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı
29.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:40

Elon Musk, Gertrude adı verilen ve beynine bozuk para büyüklüğünde bir çip takılmış olan dişi bir domuzu tanıttı. Musk, beyinle makine arasında arayüz oluşturmak üzere yaptığı çalışmalarda gösterdiği ilerlemeyi de böylece açıklamış oldu.

İnternet üzerinden yaptığı bir yayında Musk, "Beyninize takılan ve küçücük kabloları olan bir çeşit akıllı bileklik gibi" açıklaması yaptı.

Neuralink isimli start-up şirketi, insanlar üzerinde denemelere başlamak üzere geçen yıl başvuru yapmıştı. Bu arayüz, nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak.

Musk, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmelerini iyileştireceğini söylüyor.

Ancak uzun vadeli hedef, Musk'ın "süper insan bilişselliği" adını verdiği bir çağda, "insan ırkını yok edebilir" dediği yapay zekayla mücadele etmek.

"Kafatasınıza mükemmel şekilde yerleştirilebiliyor"

Gertrude, cuma günü yapılan yayında tanıtılan 3 domuzdan biri. Harekete geçmesi biraz zaman alsa da samanları koklayıp yemeye başladığında beynindeki nörolojik aktivite bir grafikten takip edilebildi.

Beynindeki işlemci kablosuz sinyaller göndererek yiyecek ararken burnunda oluşan nörolojik aktiviteyi bildirdi.


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Musk'a göre yaklaşık bir yıl önce kamuoyuna detayları açıklanan orijinal Neuralink aygıtı, daha da basitleştirildi ve boyutları küçültüldü:

"Kafatasınıza mükemmel şekilde yerleştirilebiliyor. Saçınızın altında durabilir ve farkına bile varmazsınız."

2017'de kurulan Neuralink, 3 yıldır en iyi bilim insanlarını işe alabilmek üzere çalışıyor. Musk işe alımlar için sosyal medya üzerinden bilim insanlarına yönelik reklam yapmaya devam ediyor. Cuma günü yapılan yayının sebebi de büyük oranda bilim insanlarının ilgisini çekmek.


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Şirketin geliştirdiği cihaz, 3 binden fazla elektrot içeren minik bir kontrol çubuğundan oluşuyor. Elektrotlar, insan saç telinden daha ince ve esnek liflere bağlı. Kontrol çubuğu, bu şekilde 1000'den fazla beyin hücresinin aktivitesini izleyebiliyor.

Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Kording Laboratuvarı'ndan Ari Benjamin, Musk'ın yayınından sonra BBC'ye verdiği röportajda, bu teknolojinin önündeki asıl güçlüğün, insan beyninin bütünüyle karmaşık yapısı olacağını söyledi:

"Kayıtları aldıktan sonra Neuralink, bunları deşifre etmek durumunda kalacak ve bir gün bu engele çarpacak: Ne kadar beyin hücresini kaydederse etsin, insan beyninin nasıl çalıştığına dair temel bilgilerimiz eksik.

"Deşifre etme hedefi ve hareket ettirme planları, beyin hücresinin kodlarını anlamadığımız sürece çok zor çünkü bunların tümü birbiriyle bağlantılı."

Musk'ın SpaceX ve Tesla şirketleri, uzay yolculuğunda ve elektrikli araç üretiminde yaptığı çıkışlarla tüm dünyada tanınır hale geldi.

BBC
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