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NEÜ ve Konya Büyükşehir'den "Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi"

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
NEÜ ve Konya Büyükşehir'den

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kalehan Ecdat Bahçesi içinde yer alan atölyenin ilk çalışmasına "Bir Nefes Bin Duygu" Avrupa Birliği Projesi ile başlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu sekreteri ve atölye sorumlusu Osman Gözel, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Geleneksel Türk Harp Sanatları Atölyesi'nde ney ve üzerine ebru sanatı uygulamasını yapacaklarını aktardı.

Kültürel müzik aletlerinin yapımının gerçekleştirileceğini de ifade eden Gözel, şöyle devam etti:

"Cerrahpaşa Üniversitesi'nde kanun, Romanya'da nai, İtalya'da tamburella, Portekiz'de cavaquinho olmak üzere kültürel müzik aletleri yapımı gerçekleştirilecek. İki yıl sürecek olan projede 50 öğrenci eğitim alacak. Bu tür güzel işlerin yapılacağı böyle özel bir mekanın oluşturulmasında emeği geçen başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ise sanatın, insanların duygu ve düşüncelerini dışarıya aktarma biçimi olduğuna değinerek, "Sanat, hem insanların hem de toplumların gönül dilini oluşturuyor. Bizim toplumumuz ve tarihimiz bu konuda çok zengin bir mirasa sahip. 'Bir Nefes Bin Duygu' projesinin bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da Mevlana'ya göre neyin bir harp sanatları aleti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mevlana, neyin sazlıktan kesilip dağlanması, başpare için uç kısmının kesilmesi gibi işlemleri, insanın dünyada başına gelen dert ve musibetlere benzetiyor. İnsanın olgunlaşmasında neyin çok önemli sembolik bir yeri var. Burada çalgıların yapımı öğretilirken öğrencilere çalgıların metafiziğiyle de ilgili bilgilendirmenin yapılmasını öneriyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"

Atölyenin açılış törenine NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, Konya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, "Bir Nefes Bin Duygu" projesi kapsamında Konya'da bulunan yerli ve yabancı misafirler katıldı.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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