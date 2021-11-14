NEÜ, US News World Report sıralamasında "En Genç Üniversite" oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEÜ, US News World Report sıralamasında "En Genç Üniversite" oldu

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
NEÜ, US News World Report sıralamasında

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report'un 2022 yılı "En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda bölgesel araştırma itibarı (regional research reputation) kategorisinde ilk 500 üniversite arasına girerek 341.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report'un 2022 yılı "En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda bölgesel araştırma itibarı (regional research reputation) kategorisinde ilk 500 üniversite arasına girerek 341. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 90'ı aşkın ülkeden 2 binden fazla yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada NEÜ'nün, Türkiye'de 38. sırada yer aldığı belirtildi.

Listeye Türkiye'den giren en genç üniversite olma özelliğini koruyan NEÜ'nün, Asya'dan sıralamaya katılan üniversiteler arasında 509, dünya genelinde ise bin 519. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi

"NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bilimsel yayıncılık faaliyetleri sonucunda 'Akademik Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması, kuruma ait tüm bilimsel yayınların çıktılarının kuruma katkılarını ölçüp değerlendirilmesiyle elde edilen veriler neticesinde birçok dünya üniversite sıralamalarına dahil olduklarını belirtti. Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edileceğinin altını çizen Rektör Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü vurgulayarak akademik performans noktasında katkı sunan herkese teşekkür etti."

ESENYURT'TA ÖĞRENCİLERİN HAVACILIK HAYALİ KABUSLARI OLDU

ESENYURT'TA ÖĞRENCİLERİN HAVACILIK HAYALİ KABUSLARI OLDU

 İlaç şirketi Johnson & Johnson ve teknoloji devi Toshiba bölünüyor

İlaç şirketi Johnson & Johnson ve teknoloji devi Toshiba bölünüyor

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title