Neü Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilim Açıklaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim, Sıcakların dünya üzerinde etkisini arttırması ve insanların yeni deneyimler yaşamak istemesi dolayısıyla turistlerin "deniz kum güneş" turizminden ziyade alternatif turizm sektörlerine yöneldiklerini bildirdi.



Dekan Yardımcısı Bilim, yaptığı yazılı açıklamada, fakülte olarak amaçlarının özgün alanlarda iyi paralar kazanan kaliteli öğrenciler yetiştirmek olduğunu kaydetti.



Dünyanın ilk turizm akımlarının, klasik olarak ifade edilen "deniz kum güneş" ile başladığını ancak bu turizm çeşidinin artık iyi bir getiri sağlamadığını vurgulayan Bilim, "Ülkeler artık yeni alternatiflere doğru yöneliyor. Son dönemlerdeki sıcak havalar gibi bazı durumlar destinasyon anlamında Türkiye'nin değerini azaltmış durumda. Şöyle ki, havaların ilerleyen zamanlarda ısınması iklim değişikliği ile birlikte iklim kuşağının Kuzey'e doğru ilerlemesine de sebep olabilir. Mesela sıcak denizler için Türkiye'ye gelen bir Rus turist, ilerleyen zamanlarda kendi denizlerinin de ısınmasıyla bu ihtiyacı kendi ülkesinde karşılamaya başlayacak. Böylece Türkiye'ye olan talep düşebilir ve ekonomik getiri azalabilir." ifadelerini kullandı.



"İnsanlar, tatilde denize girmek yerine daha serin yerlerde hem macera hem de eğlenceyi bir arada yaşamak istiyor." ifadesini kullanan Bilim, şunları kaydetti:



"Rafting, yayla turizmi, göl turizmi, akarsu turizmi ve mağara turizmi sıcak havalarda herkesin talep edebileceği turizm tipine dönüşüyor. Bir turist sıcak havada denize girmek uğruna sağlık problemi yaşamak istemez. Bunun için de insanlar, saydığımız alternatif turizm çeşitlerine yöneliyor. Türkiye'de yayla turizmi önemli bir potansiyele sahip. Sıcak havalardan kaçan Orta Doğu ve Arap coğrafyasından turistler serin havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla Trabzon yaylalarını tercih ediyor. Aldığımız haberlere göre de Trabzon'daki otellerde boş oda yok. Bursa ve Sakarya taraflarında da termal turizm gelişmekte. İnsanlar bu şekilde sıcağın olumsuz etkilerinden korunarak farklı deneyimler kazanmış oluyor."



Turizm açısından zengin bir ülke olduğumuzu ve çok farklı alternatifler bulunduğunun altını çizen Bilim, şöyle devam etti:



"Biz müfredatlarımızı sürekli bunlar üzerinden yeniliyoruz. Fakülte olarak öğrencilerimizi genel anlamda turizm personeli olarak yetiştirmiyoruz. Her öğrencimizden yeteneği ölçüsünde özel bir alan belirlemesini ve bu alanlarda kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Çünkü bu, çok elemanın girdiği bir pazar ve farklılaşmak için pazarda özel yerlere gitmek gerekiyor. Öğrencilerimize engelli turizmi, sağlık turizmi, kültür turizminin alt dalı olarak gastronomi turizmi gibi alanların derslerini veriyoruz. Amacımız yetiştirdiğimiz öğrencinin daha özgün alanlarda, iyi paralar kazanan kaliteli bir eleman olması."