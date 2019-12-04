NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. , Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Zorlu, "", "yaşam" ve "" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Zorlu, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Zorlu, çok beğendiğini fotoğrafların seçiminde zorlandığını belirterek, emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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