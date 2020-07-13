NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü mesajı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da milli iradeyi hedef alan tarihindeki "en büyük" terör saldırısı ile işgal girişimine maruz kaldığını belirtti.

Birlik ve beraberlik ile saldırının üstesinden gelindiğini vurgulayan Zorlu, "Devletin topu tüfeği, milletimize doğrultulmuş ancak cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin feraseti ile bu girişim başarısızlığa mahkum edilmiştir. FETÖ'nün yaptığı hainlik karşısında milletimiz, 'Ya istiklal ya ölüm' ruhuyla hiçbir güç tarafından hürriyetine kelepçe vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İşte tam da bu yüzden 15 Temmuz büyük bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Mesajında, Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millet olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"Birileri Türkiye'yi bu ihanet çetesi vasıtasıyla alt edeceklerini, irademizi tahakküm altına alabileceklerini sandılar. Bizim insanımızın ferasetini, iradesini, vatan sevgisini hesaba katmadılar. Vatan sevgisi, bu hainleri hüsrana uğrattı Elhamdülillah. Böylesi irfan sahibi bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugün gelinen noktada devletimizin FETÖ terör örgütüyle mücadelesinin boyutlarını hep birlikte görüyor ve bu haklı mücadeleye tanık oluyoruz. Bizim yapmamız gereken o gece devletimiz, milletimiz, bayrağımız için dua edenleri de FETÖ'ye destek olanları da ayırt etmek, asla unutmamak ve her alanda devletimizin mücadelesine güçlü bir şekilde eşlik etmektir."

15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizen Zorlu,"15 Temmuz, tüm Türkiye'nin zaferidir. ve bu zaferde kararlı duruşu ve sağlam iradesiyle bizlere liderlik eden, yaptığı çağrı ile memleketimizi kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, kendilerine Rabbim'den rahmet diliyorum. Onlar, Türkiye sancağına can verenler, şan verenlerdir. Allah kahraman gazilerimizden de gani gani razı olsun, Rabbim her birine sağlıklı bir ömür nasip etsin." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA