NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan sağlık çalışanlarına mesaj Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı. Rektör Zorlu, sağlık çalışanlarının yürütülen mücadele ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını da istedi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu mesajında şu görüşlere yer verdi; "Geçmişten bugüne sağlık çalışanlarımız, özellikle toplumsal vakalarda kendi sağlıklarından önce toplumun sağlığı demişler, insanlığın iyiliği ve ortak geleceği için mücadele vermişlerdir. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele veriyoruz. ve sizler de bu mücadelenin en önemli kahramanları olarak her daim minnetle anılmanıza vesile olacak üstün bir gayret ortaya koyuyorsunuz. Korona virüsün tüm dünyada oluşturduğu panik sürerken, yüksek risk grubunda bulunmanıza rağmen, salgınla mücadelede bir an bile geri adım atmadınız, her zaman bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya devam ettiniz ve ediyorsunuz. İnsanımızın iyiliğine ve hayatına adanmış binlerce isimsiz kahramanımız arasında yer alan üniversitemiz sağlık çalışanlarına, yaşatmak için gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Görevimizi toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapalım"

Rektör Cem Zorlu, korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık çalışanlarının yakın çevrelerine dahi açıklama yapmaktan kaçınmasını ve sosyal medyada paylaşımda bulunmamasını istedi.

Zorlu mesajını şöyle sürdürdü; "Ülkemizde yürütülen korona virüsle mücadele sürecinde, doğru bilginin sürekli olarak kamuoyu ile paylaşıldığı ve önceliğin insan olduğu bir kriz yönetimi söz konusudur. Ancak üzülerek müşahede ettiğimiz gibi, bu süreçte maalesef aslı olmayan ve kamuoyunu endişeye düşüren gündemler de oluşabilmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları aracılığı ile oluşan bu sahte gündemler, toplumda infiale sebep olabilmekte, ne yazık ki ortada bir belirsizlik varmış algısı oluşturmakta ve bu durum da insanımızın moralini bozmaktadır. Ancak bildiğiniz gibi bu süreçte moral değerlerimizi yüksek tutmamız ve dayanışma içerisinde olmamız en önemli hususların başında gelmektedir. Bu bağlamda, sorumlu bireyler olarak üzerimize düşen görevleri toplumu korku ve paniğe sevk etmeden yapmamız gerektiğini asla unutmayalım. Bu kritik dönemde ülkemizde korona virüsle mücadele çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından, çalıştığımız kurum adına yakın çevremize dahi açıklama yapmamaya, özellikle sosyal medya platformlarında kurumumuzu ya da süreci zorlaştıracak paylaşımlarda bulunmamaya özen gösterelim. Çalışma ortamından yapılacak iyi niyetli bir paylaşımın dahi yanlış kişilerin eline geçebileceğinin, çeşitli montaj ve kırpmalarla çok farklı noktalara varabileceğinin farkında olalım. Necmettin Erbakan Üniversitesinin her bir üyesi bizim için çok kıymetlidir. Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için alınan önlemlere uymanızı rica ediyorum. Unutmayın, sizler aynı zamanda bu sürecin en önemli rol modelisiniz. Tekraren ve altını çizerek belirtmek istiyorum: İyi ki varsınız." - KONYA

Kaynak: İHA