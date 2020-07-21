NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan 10.yıl mesajı
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NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan 10.yıl mesajı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 21 Temmuz 2010'da kurulan üniversitenin, 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'dan 10.yıl mesajı
21.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:09

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 21 Temmuz 2010'da kurulan üniversitenin, 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zorlu, ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensupları olarak günceli takip ettiklerini, her zaman bir adım önde olmak için gayret sarf ettiklerini belirterek, gençleri, diplomasının cari hayatta karşılığı olan, ahlak, erdem ve karakter sahibi, iyi birer insan olarak yetiştirmek için uğraştıklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Zorlu, mesajına şöyle devam etti:

"Bu yıl, mensubu olmaktan onur duyduğum Necmettin Erbakan Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. Her ne kadar bu yıl onuncu yılımızı kutluyor olsak da yarım asırlık fakültelere, çok deneyimli akademik kadrolara ve dolayısı ile köklü bir geleneğe ve kültüre sahibiz. Marka değeri yüksek, yenilikçi ve dinamik bir devlet üniversitesiyiz. O yüzden genciz, dinamiğiz, enerji doluyuz, biz, geleceğiz.

İlmi aramayı emreden bir medeniyetin mensupları olarak günceli takip ediyor, her zaman bir adım önde olmaya gayret ediyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi diplomasının cari hayattaki karşılığı ile ilgileniyoruz. Global rekabete hazır bir insan gücünü önemsiyoruz. O yüzden uluslararasılaşmayı en önemli stratejik vizyonlarımızdan biri haline getirdik. Diğer taraftan bizler, gençlerimizi ahlak, erdem ve karakter sahibi, iyi birer insan olarak yetiştirmek için uğraşıyor, geleceğe yönelik çalışmalarımızı da bu bakış açısıyla sürdürüyoruz."

Rekabetin yoğun olduğu bir süreçte kaliteden ödün vermeden, hedeflerini bir bir gerçekleştirerek yollarına devam edeceklerini aktaran Prof.Dr. Zorlu, "Necmettin Erbakan Üniversitesinin tedrisatından geçmiş ve bugün bizimle bu yolu yürüyen gençlerimizin, meslek yaşamları boyunca, hiçbir düşünce ya da yönlendirmenin etkisi altında kalmayacaklarını biliyorum. Her şart ve durumda, adaleti savunacaklarını, hakkın üstünlüğünden ödün vermeden ve sahip olduğumuz değerler manzumesine bağlı kalarak görevlerini ifa edeceklerine inanıyorum. Üniversitemizin, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ismine yakışır bir şekilde önce ülkemizde, ardından tüm dünyada adından söz edilen bir üniversite olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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