NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin tedavilere başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin tedavilere başlıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi, (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde alınan önlemlerle rutin tedavilere yeniden devam edildiğini bildirdi.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin tedavilere başlıyor
09.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:44

Necmettin Erbakan Üniversitesi, (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde alınan önlemlerle rutin tedavilere yeniden devam edildiğini bildirdi.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki süreçte salgın öncesinde yarım kalmış olan diş tedavilerini tamamlamayı ve ardından da rutin tedavilere başlamayı planladıklarını belirtti.

Diş hekimlerinin enfeksiyon konusunda ciddi bir eğitim gördüklerini vurgulayan Tunçdemir, bir dizi hastaların randevu saatleri arasındaki süreyi uzatmak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olan dezenfektanlar kullanmak ve hastaları bilgilendirici afişler hazırlamak gibi çalışmalarının olduğunu aktardı.

Tunçdemir, "Bunun haricinde de hastalarımız, fakültemizin web sitesi üzerinden online randevu alabiliyor ve randevu alan hastalar diş hekimlerimizle görüntülü olarak konuşabiliyor. Görüşmede, evde tedavi yapılabilecekse hekimlerimiz tedaviyi anlatıyor, eğer hastanın tedavisi için fakültemize gelmesi gerektiği kanısına varılırsa da hastaya randevusu veriliyor. Böylelikle fakültemizdeki hasta bekleme salonlarındaki yoğunluğu azaltarak hastalığın yayılımının önüne geçmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Önlemler kapsamında daha az hasta muayene edilebildiği için fakültede iki vardiyalı sisteme geçerek mesai saati bitiminden sonra da hastaları kabul etmeyi planladıklarını belirten Tunçdemir, şunları kaydetti:

"Girişteki işlemler sonrasında durumunda tehlike görülmeyen hastalarımız tedavilerini oluyorlar. Ateşi 38 derece ve daha üstünde olan hastalarımızı Alo 184'e bildirerek en yakın sağlık kuruluşuna ambulansla yönlendiriyoruz. Kovid-19 teşhisi olan hastalarımızın da tedavilerini tüm önlemlerin alındığı Pandemi Kliniğimizde gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemleri fakültemizde aldık. Ayrıca bir de müjde vermek istiyorum. Yaklaşık bir ay içinde Eski Meram Tıp Fakültesi Yerleşkesindeki onkoloji binasının yanında inşaatı devam eden yeni binamıza geçmeyi planlıyoruz. Mevcut fakültemizden iki kat daha büyük olan yeni binamızda, daha teknolojik cihazlarla hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için gün sayıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun Şahin Şerifoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Beyazıt Öztürk Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin tedavilere başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:09:58. #1.14#
title