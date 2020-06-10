NEÜ'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) personelinin, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Dünya Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri kapsamında kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) personelinin, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Dünya Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri kapsamında kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Rektörlük binasında kurduğu stantta akademik ve idari personelin kan bağışında bulundu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kan bağışını desteklediklerini ve desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı.

Sürekli bir ihtiyaç olan kanın, tedarik edilmesi için kan bağışı yapılması hususunda seferber olunması gerektiğine dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Her daim birlik, beraberlik ve dayanışmayla hareket eden halkımız, kan bağışı konusunda da üstüne düşeni yapmıştır ve yapacaktır. Stokların azaldığı, kan bağışlarında düşüşün yaşandığı günlerde, bu önemli ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Nerede olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan insanların acısını dindirmek için uğraşan, yeryüzünde iyiliğin, dayanışmanın, barışın tesis edilmesi için çalışmalar yürüten Kızılayımızın tüm çalışan ve gönüllülerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA