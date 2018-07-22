Neü'den İsrail Parlamentosunun Kararına Kınama

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasasını kınadı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, ülkenin yüzde 20'sini yok saymaktadır. Yeni yasa, evrensel hukuk ilkelerini açıkça çiğnemenin en somut göstergesidir. Irkçılığın resmi hale geldiği yeni düzenleme, 1933 yılında Yahudilere yapılan ile çok ciddi düzeyde benzeşmektedir. Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkının sadece Yahudilere verilmesi, resmi dilin sadece İbranice olarak kabul edilmesi, Yahudi şeriatının referans alınması ve Kudüs'ün tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olması kabul edilemez. İsrail'in ırkçı devlet olduğunun göstergesi olan bu yasayı kınıyor, uluslararası toplumu göreve davet ediyoruz." - KONYA