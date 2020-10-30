NEÜ'den Fransa ve Avrupa'nın İslama ve Müslümanlara yönelik tutumuna tepki

Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin İslama ve Müslümanlara karşı tutumuna tepki gösterdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin İslama ve Müslümanlara karşı tutumuna tepki gösterdi.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Müslümanların karşılaştığı üzücü olayların, sadece Müslümanları değil her inançtan ve düşünceden sağduyu sahibi insanları yaraladığı belirtildi.

Avrupa'da yaşanan Müslüman karşıtı olayların, Batı'nın kendine olan inancını yitirdiğinin apaçık delili olduğu kaydedilen açıklamada, "Yenidünya düzeninde bu hasta adamın yaşadığı çöküntü, hem fiziken hem de ruhsal açıdan kendisini sarmış, tedavisi mümkün olmayan bir noktaya doğru gitmektedir. Konforları için inşa ettikleri korkunun toplumsal ve küresel barışı zedelemekten, nefretin yaygınlaşmasından ve kötülüğün sıradanlaşmasından başka bir faydası olmayacaktır. İslamofobi, Soğuk Savaş'tan sonra Batının ideolojik düşmanı komünizmin yerine ikame ettiği yeni bir muhayyel düşmandır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Batı'nın bu sanrısını yenebilmesi için, önlerinde duran en güçlü ve büyük engelin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu vurgulandı.

Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan saldırıların eş zamanlı olmasının bunun net bir göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam'a karşı açtıkları savaşta, bin yıldır Türklerle karşılaşmaları, hafızaları ve bilinçaltlarında silinmez izler bırakmış, ülkemize karşı tutumlarını şekillendirmiş, İslam'a yönelik öfke ve nefret duygularını Türkiye'ye yöneltmelerine sebep olmuştur. Ancak bilinmelidir ki Türkiye, tarih boyunca her arenada olduğu gibi inanç ve değerlerinin sancaktarlığını yapmaktan onur duyacak, insanlığı koruyup kollayacak, hasta Avrupa'ya insani hasletler kazandıracak medeniyet reçetesini yazmaktan asla geri durmayacaktır. Tüm Müslüman aydınları ve insanlığın objektif değerlerine sahip kişi ve kurumları Müslümanlara yönelik yürütülen bu asimetrik saldırıya karşı sağduyulu ve barışçıl bir yaklaşımla tavır almaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler