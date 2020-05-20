NEÜ'den diş hekimliği alanında Türkiye'de bir ilk Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, gereksiz teması önlemek ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla, diş problemi yaşayan çocuklar için "Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi Danışma Hattı" uygulamasını Türkiye'de ilk olarak başlattığını bildirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, gereksiz teması önlemek ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla, diş problemi yaşayan çocuklar için "Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi Danışma Hattı" uygulamasını Türkiye'de ilk olarak başlattığını bildirdi.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yalnızca acil durumlara yönelik verilebildiğini belirtti.

Tunçdemir, bu kapsamda başlatılan uygulama hakkında şunları aktardı:

"Diş ağrısı, çoğu zaman kapsamlı bir tedavi gerektirebilir. Ancak bazen basit tavsiyeler bile bu konuda faydalı olabilmektedir. Bizler de gereksiz teması önlemek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla çocuk hastalarımız için 'Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi Danışma Hattı' uygulamasını başlattık."

Uygulamayla vatandaşların, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesini arayarak şikayetlerini danışabileceklerini vurgulayan Tunçdemir, şunları kaydetti:

"Tele-Triyaj sistemi ile 0-16 yaş Çocuk Diş Hekimliği hastalarımıza hizmet vermekteyiz. 0-16 yaş hastalarımızın hastanemize başvurmadan önce telefonla ön muayene olması gerekmekte. Vatandaşlarımız, mesai saatleri içerisinde 0332 220 00 25 numaralı telefonumuzu aradıklarında, yönlendirmeler sonucunda tedavi acil ve gerekli ise diş hekimlerimizle görüşerek detaylı olarak bilgilendirileceklerdir. Doktorlarımız, diş problemi olan çocuklarımızın tüm diş sorunlarında gerekli tavsiyelerde bulunacaktır."

Kaynak: AA