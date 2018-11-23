Neü'de "Turizm'de Üniversite-Sektör İşbirliği" Konusu Masaya Yatırıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi tarafından Turizm'de Üniversite-Sektör İşbirliği Çalıştayı düzenlendi.

Sektörün teorik gelişmelerden haberdar olması ile üniversitelerin eğitim içeriği ve potansiyel turizm istihdamında oluşturulacak değişikliklere yön verilmesi, sektör temsilcilerinin Turizm Fakültesi müfredat ve pratiklerine yönelik beklentilerinin tespit edilmesinin amaçlandığı çalıştayda, turizm gibi teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimin öne çıktığı bir alanda üniversitelerin sektör ile iş birliği halinde olmasının her iki taraf için de olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı konuşuldu. Bu çerçevede bilgiye dayalı uygulamaların artması için, rekabet üstünlüğü sağlamak, sektör ihtiyacına uygun personel yetiştirmek, istihdam etmek için üniversite ve sektör arasında yapılacak iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı. Çalıştayda, sektör ve kamu temsilcileri ile Turizm Fakültesi öğretim üyeleri yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

"İş başında eğitim" ve "staj" ana başlıklarında gerçekleştirilen ilk oturum sonucunda hem iş başı eğitimin hem de staj uygulamasının sürelerinin sektör beklentileri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği, ikinci oturumda ise ders müfredatlarında sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı düzenlemelerin yapılabileceği hakkında mutabakata varıldı. Buna ek olarak, sektörün çeşitli basamaklarında yer alan temsilcilerin Turizm Fakültesi öğrencilerine çalışma alanları ile ilgili seminerler vermesi ve kariyer günleri şeklinde organizasyonların gerçekleştirilmesi gelecek dönem planları arasına alındı. Konaklama işletmeleri ile gerçekleştirilen bu ilk çalıştayın ardından 2019 yılında seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, rekreasyon ve sağlık işletmeleri ile de çalıştaylar düzenlenmesi yönünde karar alındı.

NEÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Bahadır Akın, akademisyenler, otellerden genel müdürler ve departman müdürleri ile kamuyu temsilen İŞ-KUR, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri katıldı. - KONYA