Neü'de Kütüphane Haftası Kutlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği "55. Kütüphane Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Meram Ahmet Keleşoğlu Kampüsünde öğrenciler birbirlerine okudukları kitapları hediye edip, etkinlik kapsamında keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Etkinlikte konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, "Dünyanın en kıymetli hazinesi okumaktır. Hiçbir meşakkati yok sadece zaman ayıracak ve karşılığında çok kıymetli bir şey elde edeceksiniz; doğru bilgi" dedi.

Fakülteye gelirken yolculuk esnasında kitap okunabileceğini belirten Prof. Dr. Doğan, "Bir şekilde gidip gelirken kitap okuyabilirsiniz. Yanınızda kitap taşıyarak bunu çözebilirsiniz. Kitap okumak da çok temel ihtiyaçlardan biridir. Sizlerden bu konuya özen göstermenizi rica ediyorum. Etkinliğe gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NEÜ Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin folklor gösterilerini icra etmeleri ve toplu kitap okuma etkinliği ile program tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İHA