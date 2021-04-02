NetWork'ten yeni mağaza konsepti

NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle Zorlu Center mağazasında, tüketicilere dünya standartlarında alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle Zorlu Center mağazasında, tüketicilere dünya standartlarında alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre şirket, 2021 yılı itibarıyla yeni mağaza konsepti kapsamında ses getirecek dönüşüm projelerine imza atıyor.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, bu doğrultuda ilk girişimini modern ve karakteristik bir kimlik kazandırdığı Zorlu Center mağazasıyla ortaya koyuyor.

Verilen bilgiye göre, nude tonların ve aydınlığın dozunu artıran materyallerin hakimiyetindeki tasarım, içeriye girdikleri anda misafirleri ulaşılabilir lüks kavramının en estetik haliyle tanıştırıyor.

Rafine ve zarif detaylar içeren minimal dekorasyon ögeleri, doğal ışık oyunlarının da katkısıyla ilham verici bir ambiyans oluştururken, modern bir "yaşam alanı" hissi yaratan mekan, eşsiz bir alışveriş deneyimi vadetmenin yanı sıra mağazacılık dinamiklerine dünya standartlarında bir yorum getiriyor.

"Social NetWork" mottosundan yola çıkarak tasarladığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunun yalın, özgün ve dinamik çizgisini yeni mağazacılık konseptiyle buluşturan NetWork, kusursuz alışveriş deneyimi için Zorlu Center mağazasında tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu