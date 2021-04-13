Network'ten 2021 ilkbahar yaz koleksiyonu

NetWork, "Social NetWork" mottosundan yola çıkarak tasarladığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda birbirinden farklı temalara yer veriyor.

NetWork, "Social NetWork" mottosundan yola çıkarak tasarladığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda birbirinden farklı temalara yer veriyor.

Network'ten yapılan açıklamaya göre, modern, yalın ve zamansız formların hakimiyetindeki Nature Connection teması, renklerin gücünü stilinde kullanmayı tercih eden NetWork kadınına hitap ediyor.

Hardal, yeşil, ekru, turuncu, karamel ve yanık kahverengi gibi gün batımı renklerinden esinlenen tasarımlara yer veren temada, doğal dokular öne çıkıyor. Büyük animal print desenler, vual ve keten dokularla bir araya gelirken, küçük animal print desenler ise koton ve viskon kumaşlarda ön plana çıkıyor.

Naturel dokuları ve özenli işçilikleriyle dikkati çeken pantolonlar, leopar deseninin modern yorumunu gözler önüne seren elbiseler, volümlü gömlekler, nakış detaylı şort ve etekler, degrade deri ceketlerle buluşuyor.

İddialı kalıpları, naturel dokuları ve kontrast renk birliktelikleriyle NetWork, günün her anına uygun güçlü ve dinamik görünümler vadediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu