NetWork İlkbahar/ Yaz 2018 koleksiyonu kampanyaya dönüştü.

Estonya'nın kuzeyinde, yaklaşık 6 kilometrekarelik donmuş Klooga Gölü'nün ince buz yüzeyinde performans sergileyen buz dansçılarının yer aldığı kampanya,NetWork Stories serisinin üçüncüsü oldu.



İlk hikayede dünyaca ünlü dikey dans ekibi BANDALOOP, tarihi Oakland City Hall binasının duvarlarında gösteri yaptı. Ardından highline sporcuları Levent Kanyonu'nda ince ip üzerinde yürüyerek, NetWork koleksiyonunu taşıdı.

"On Ice" temalı üçüncü hikayede ise, dinamizm ve heyecan en üst seviyede; doğanın içinde, -13 derecede, 48 kişilik bir ekiple, saatlerce provanın ardından 12 saat süren çekimde dünyaca ünlü fotoğrafçı ikili Hunter & Gatti'nin imzası bulunuyor.