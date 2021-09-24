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NetWork, Beşiktaş kulübü için tasarladığı yeni BJKXNetWork koleksiyonunu satışa sundu

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
NetWork, Beşiktaş kulübü için tasarladığı yeni BJKXNetWork koleksiyonunu satışa sundu

NetWork, Türkiye'nin köklü spor kulübü Beşiktaş JK için resmi giyim sponsorluğu kapsamında hazırladığı yeni koleksiyonu NetWork.com.tr'de satışa sundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - NetWork, Türkiye'nin köklü spor kulübü Beşiktaş JK için resmi giyim sponsorluğu kapsamında hazırladığı yeni koleksiyonu NetWork.com.tr'de satışa sundu.

NetWork açıklamasına göre, marka, 2020 yılından bu yana resmi giyim sponsoru olduğu Beşiktaş JK için hazırladığı ikinci koleksiyonu lanse etti.

İki öncü markanın buluştuğu sponsorluk anlaşması çerçevesinde Beşiktaş JK Erkek Futbol Takımı'nın katılacağı yurt içi, yurt dışı ve tüm özel müsabakalarda oyuncular ile teknik heyet, BJKxNetWork koleksiyonundan giyinecek.

Modern ve dinamik bir stili yansıtan dokuz parçalık BJKXNetWork koleksiyonu, spor takım elbise, puffer kaban, jogger pantolon, kapüşonlu ve kapüşonsuz sweatshirt'ler, düz ve polo yaka tişörtler ile bir sneaker modelinden oluşuyor.

Yüksek performanslı, nefes alabilen teknik kumaşlara sahip tasarımlar, esneklik, su geçirmeme, kırışmama gibi işlevsel özellikleriyle öne çıkıyor. Kalite ile konforu bir araya getiren koleksiyonda, yüksek teknolojiyle donatılmış, sportif, dayanıklı ve akıllı parçalar dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın forma renkleri siyah ve beyazın kullanıldığı tasarımların arka kısmına reflektör tekniğiyle işlenen gri BJKXNetWork yazısı, koleksiyonun yenilikçi yönünü vurguluyor. Su geçirmez fermuarlar, farklı doku birliktelikleri ve teknik grafik baskılar tasarımların fonksiyonel detayları arasında yer alıyor.

Koleksiyonun tamamı sadece NetWork.com.tr'de BJK taraftarlarını bekliyor.

"Koleksiyonun geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da sporcularımıza uğurlu gelmesini diliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş JK Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, NetWork ile 2020 yılında başlayan resmi giyim sponsorluğu birlikteliklerinin NetWork'ün futbol takımları için hazırladığı ikinci koleksiyon ile devam ettiğini ifade etti.

Ulusoy, "Şampiyon takımımıza yakışır şıklıkta hazırlanan bu koleksiyonun geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da sporcularımıza uğurlu gelmesini diliyor ve değerli sponsorumuz NetWork'e iş birliğimiz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen ise Beşiktaş JK Futbol Takımı için büyük bir özen ve heyecanla hazırladıkları ikinci koleksiyonda yine dinamik, modern ve sportif bir stil yaratmayı hedeflediklerini aktardı.

Tezmen, "İnovatif ve akıllı materyalleri sayesinde konforlu bir şıklık sunan tasarımları, oyuncular ve teknik heyetin yanı sıra Beşiktaş taraftarları ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. NetWork olarak, Beşiktaş camiasına 2021-22 sezonunda başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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