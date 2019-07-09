Neto 'İz bırakmaya çalışıp bu Kulübün tarihinin bir parçası olmaya geldim.'

Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.

Neto memnun, mutlu ve Barça'nın amacını savunmaktan, en iyiden öğrenme, iyileştirme ve ilerlemeye devam etme arzusuyla hazır. Norberto Murara 'Neto' motivasyonundan bahseder: 'Ben başbakanlıkta kaleci olarak ve bir insan olarak Barça'ya geliyorum ve bunun benim için en iyi zaman olduğunu düşünüyorum'.

Kaynak: Dugout

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