Neto: "Büyük Üzüntü Yaşıyoruz"





Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Neto maç sonu açıklamalarda bulundu.



"Rakip bize alan bırakmadı"



"Hedeflerimiz açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Rakibimiz oyunu geride kabullendi ve bize çok alan bırakmadılar"





"Büyük üzüntü yaşıyoruz"

"Bir hata sonucu kalemizde gol gördük, her yerde olabilir bu hatalar. Maçın son dakikasına kadar 2. golü atmak istedik, ama olmadı. Galibiyetle ayrılmadığımız için buradan büyük üzüntü yaşıyoruz"

"Kesinlikle sorun yaşamadım"

"Oynamadığım dönemde bir problem yaşamadım. Fırsat geldiğinde, fizik olarak hazır olmam gerektiğini biliyordum. Kesinlikle bir sorun yaşamadım, bir zorluk yaşamadım"

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