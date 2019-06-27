Neto, Barça'nın 2019/2020 sezonu için imzaladığı ilk sezon

Barcelona ve Valencia CF takımı, Brezilya kalecisi Norberto Murara Neto 'nun transferiyle ilgili bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 2022/23 sezonunun sonuna kadar önümüzdeki dört sezon için kulüple bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 200 milyon avro olarak belirlendi.