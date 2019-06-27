Neto, Barça'nın 2019/2020 sezonu için imzaladığı ilk sezon
Barcelona ve Valencia CF takımı, Brezilya kalecisi Norberto Murara Neto 'nun transferiyle ilgili bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 2022/23 sezonunun sonuna kadar önümüzdeki dört sezon için kulüple bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 200 milyon avro olarak belirlendi.
Barcelona ve Valencia CF takımı, Brezilya kalecisi Norberto Murara Neto 'nun transferiyle ilgili bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 2022/23 sezonunun sonuna kadar önümüzdeki dört sezon için kulüple bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 200 milyon avro olarak belirlendi.
Kaynak: Dugout
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