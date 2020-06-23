Netkent Üniversitesi'nin "Yarınlar Bizim" bursuna 1.703 başvuru
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Netkent Üniversitesi'nin "Yarınlar Bizim" bursuna 1.703 başvuru

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Türkiye'ye yazılım mühendisi yetiştirmek ve KKTC'nin bir yazılım üssü olmasını sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği "Yarınlar Bizim" burs programına 1.703 kişi başvurdu.

Netkent Üniversitesi'nin
23.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:30

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Türkiye'ye yazılım mühendisi yetiştirmek ve KKTC'nin bir yazılım üssü olmasını sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği "Yarınlar Bizim" burs programına 1.703 kişi başvurdu.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin açıklamasına göre, üniversite, Türkiye'ye yazılım mühendisi yetiştirmek ve KKTC'yi bir yazılım üssü yapmak amacıyla Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Programı kapsamında "Yarınlar Bizim" ismiyle burs programı başlattı.

Toplamda 1.703 kişinin başvurduğu, 5 yıl sürecek ve toplamda 1.000 öğrencinin faydalanacağı bursu, 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için kazanan ilk 100 öğrenci, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Netkent, Türkiye'nin 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak ve KKTC'yi yazılım üssü yapmak amacıyla her iki ülkenin teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Üniversite, bu kapsamda bünyesinde bir de yazılım kuluçka merkezi kuracak.

16 ayrı ülkeden, 208 farklı üniversiteden başvuru

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, burs programına 16 farklı ülkeden 208 farklı üniversitenin mezunu ya da öğrencisinin müracaat ettiğini bildirdi.

Turgay, başvuranların 19'unun doktora, 72'sinin yüksek lisans mezunu ya da öğrencisi olduğunu belirterek, 1.677 adayın bir, 505 adayın da iki yabancı dil bildiğini aktardı.

Bu adaylardan 195 kişinin halen yazılım projeleri geliştirdiğini belirten Turgay, şu bilgileri verdi:

"Başvurular, önümüzdeki hafta ön değerlendirmeye alınacak ve sonrasında tamamen bağımsız seçici kurul üyelerine iletilecek. Gelecek sonuçlara göre burs hakkı kazanan ilk 100 kişiyi 20 Temmuz günü üniversitemizin web sitesinden ilan edeceğiz. Bizi mutlu eden bir nokta da şu; erkek egemen bir meslek olarak düşünülen yazılım mühendisi olmak için 336 kadın aday bize başvurdu. Kadınlarımızın da bu alanda varlık göstermesi oldukça sevindirici bir gelişme."

"Hedefimiz, gelişime yön veren yazılım mühendisleri yetiştirmek"

Prof. Dr. Tayfun Turgay, eğitimi tamamlayan burslu öğrencilerin, Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacaklarını, mezun olduktan sonra da etik ilkelere uygun davranan sorumluluk bilincine sahip yazılım mühendisleri olacaklarını bildirdi.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Programı'nın hedeflerine değinen Turgay, şunları kaydetti:

"Bu programla 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlama, yazılım geliştirme, veri işleme ve endüstrideki teknolojik sorunları çözme konularında bilişim teknolojilerine hakim, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime yön veren yazılım mühendisleri yetiştirmeyi hedefledik.

Program, teori ile uygulamayı birleştiren eğitimi desteklemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin teorik bilgi edinmelerine, yazılım mühendisliği uygulamaları için gerekli olan uygulama geliştirme ve proje yönetimi yetenekleri ile becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan dersler sunulmaktadır."

Turgay, öğrencilerin temel ve ileri seviye programlama, veri yapıları, veri tabanı, sistem analizi ve tasarımı, proje yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım tasarımı ve insan-bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda kendilerini geliştireceğini bildirdi.

Turgay, "Bu çocuklar mezun olduktan sonra kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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