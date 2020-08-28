Netkent Üniversitesi'nden 'ikinci üniversite sınavsız' hamlesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren ve eğitimin dijitalleşmesinde öncülük yapan ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, kendisini geliştirmeyi hedefleyen öğrenci adayları için 'Net Tercih' adı verilen yeni bir burs programı başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren ve eğitimin dijitalleşmesinde öncülük yapan ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, kendisini geliştirmeyi hedefleyen öğrenci adayları için 'Net Tercih' adı verilen yeni bir burs programı başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren ve eğitimin dijitalleşmesinde öncülük yapan ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin, İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine bu yıl kayıt yaptıracak öğrencilere eğitim ve iş yaşamlarındaki geçmiş başarıları, geleceğe yönelik projeleri, bilgi ve ilgi düzeyleri değerlendirilerek burs desteği verilecek.

KÜRESEL DÜZEYDE REKABET EDEBİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİLECEK

'Net Tercih' eğitim bursu ile ilgili bilgi veren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Türkiye'nin, KKTC'nin ve Türk dünyasının donanımlı işgücüne katkı sağlamayı amaçladıklarını, dünyadaki gelişmelere açık, küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Turgay, seçilecek öğrencilerin, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde 4 yıllık lisans eğitimleri için üniversiteye bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans lisans programlarına yüzde 100 (tam burslu), yüzde 75, yüzde 50 ya da yüzde 25 burslu olmak üzere dört farklı şekilde yerleştirileceklerini ve bursların öğrencilerin 4 yıllık eğitim hayatları sürecinde kesintisiz devam edeceğini anlattı.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE SINAVSIZ OLACAK

Turgay, Net Tercih Lisans Burs Programı kapsamında bu bölümlere yerleştirilen öğrencilerin, mezun olduktan sonra talep etmeleri halinde yüksek lisans eğitimlerine de yine en az aynı burs oranıyla devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Turgay, Net Tercih Lisans Bursu kapsamındaki eğitimlerin Türkçe olacağını belirtti. Prof. Dr. Turgay'ın verdiği bilgiye göre, Net Tercih Lisans Bursu'na, YKS ile bu yıl ilk kez örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilecek öğrencilerle, halen örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrenciler ya da örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir lisans programından mezun olanlar, sınavsız ikinci üniversite kavramına uygun olarak başvuracaklar. Prof. Dr. Turgay, "Böylece, istediği bölüme kayıt yaptırma şansını kaybeden öğrenciler bir yandan YKS ile yerleştirildikleri bölüme devam ederken, bir yandan da ikinci üniversite kapsamında Netkent'te işletme, ekonomi ve finans, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyabilecekler" dedi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Net Tercih Eğitim Lisans Burs Programına müracaat etmek isteyen öğrencilerin, 18 Eylül 2020 tarihine kadar nettercih.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Netkent Üniversitesi, başvuru yapacak öğrencilerden mezun oldukları tüm eğitim kurumlarını, aldıkları sertifikaları, üye oldukları dernek ve öğrenci kulüplerini, konuştukları yabancı diller ve seviyelerini, aldıkları ödülleri ve hobilerini içeren bir özgeçmişle, mesleki ya da kişisel hedeflerini anlattıkları 500 kelimeyi aşmayacak bir metin veya 120 saniyeyi aşmayacak Youtube'a yüklenmiş olan bir video linki istiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, kazandıkları burs oranı en geç 28 Eylül 2020 günü bildirilecek.

Kaynak: DHA