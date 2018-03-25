Netflix Yine Ödül Dağıtacak

Netflix yaptığı açıklama ile herkese yönelik yeni açık yakalama ödülü programını duyurdu. Geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığı açık yakalama ödülü programlarında firma, 700'den fazla araştırmacıyı programlarına katılmaya davet etmiş ve başlangıçtan itibaren 145 geçerli başvuru almıştı. Firmanın kamuya açık yeni ödül programı Bugcrowd platformunda yer alıyor.

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Bu program ile Netflix, güvenlik açıklarını bir soruna dönüşmeden önce ortadan kaldırmayı planlayan, kamuya açık ödüllü bir programa sahip olan diğer pek çok firmanın arasına katılmış oluyor. Kısa bir süre önce yaşanan Meltdown ve Spectre fiyaskosunun ardından Intel de kendi programını başlatmıştı ve Apple'ın programı da 2016 yılında başlatılmıştı. Samsung, Google, DJI ve Twitter da kendi programına sahip olan diğer firmaların arasında yer alıyor.

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Netflix, geçerli başvurular için ortalamada 1.102 dolar ödeme yapıyor ve daha önce yaptığı en yüksek ödeme 15.000 dolar olarak gözüküyor. Firmanın söylediğine göre yeni programda raporların onaylanması yaklaşık olarak 2.7 gün sürüyor ve Netflix'te bir açık bulduktan sonra sorunu çözen araştırmacıların adları Security Researcher Hall of Fame'de yer almaya hak kazanıyor...