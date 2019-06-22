Netflix, Yeni Bir Oynatıcı Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Netflix, masaüstündeki servis deneyimini artırmak için yeni bir yol deniyor. Ufak bir Netflix kullanıcı grubuyla yapılan denemede, servisin yeni oynatıcı özelliği test ediliyor. Yeni özellik sayesinde video oynatıcı, tarayıcının sekmesinden bağımsız bir şekilde çalışabiliyor ve farklı sekmeler arasında geçiş yapıldığında ufalarak ekranın bir köşesine yerleşiyor.

Pencereler arasında geçiş yapılırken görünür şekilde kalan oynatıcının konumu, kullanıcı tarafından da değiştirilebiliyor. Netflix, bunun şu an için sadece bir test olduğunu belirtiyor. Ayrıca yeni özelliğin kaç masaüstü kullanıcısıyla test edildiği de henüz bilinmiyor.

Netflix, yıllar içerisinde buna benzer birçok farklı özelliğin denemesini yaptı ve bunların hepsinin en nihayetinde kullanıcılara sunulduğunu söylemek doğru olmaz. Dolayısıyla bu özelliğinde şu an deneme aşamasında olduğunu ve tüm kullanıcılara sunulmama ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor.