Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
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Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı

Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Dijital yayın platformu Netflix, bu yaz kullanıcılarına sunacağı yeni içerikleri duyurdu.

Dijital yayın platformu Netflix, bu yaz kullanıcılarına sunacağı yeni içerikleri duyurdu.

Netflix'in yeni içerikleri arasında "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3" gibi birçok film yer alıyor.

Yaz boyu seyredilebilecek bütün filmlerin yayın tarihleri ise şöyle:

Yarın "Canavar Harmon", 12 Mayıs'ta "Oksijen", 14 Mayıs'ta "Penceredeki Kadın", 21 Mayıs'ta "Ölüler Ordusu", 26 Mayıs'ta "Baggio: İlahi At Kuyruğu" ve "Ghost Lab", 27 Mayıs'ta "Mavi Mucize", 2 Haziran'da "Carnaval", 9 Haziran'da "Awake", 11 Haziran'da "Sihirli Ejder" ve "Kaykaycı Kız", 18 Haziran'da "Bir Eksik" ve "Zordur Bu Dünya", 23 Haziran'da "Kimsin Sen?", 25 Haziran'da "The Ice Road", 30 Haziran'da "America: The Motion Picture", 29 Temmuz'da "Tek Çare Aşk", 30 Temmuz'da "Emekli Ajan", 11 Ağustos'ta "Delidolu 3", 20 Ağustos'ta "Sweet Girl", 27 Ağustos'ta "He's All That"

Ayrıca haziran ayında "The House Of Flowers: The Movie (La Casa de Las Flores: La Pelicula) Beckett", temmuzda "Kızıl Kökler", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Sevgilimden Son Mektup", ağustosta ise "Beckett" adlı film, Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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