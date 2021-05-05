Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
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Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı

Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.

Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3", bu yaz Netflix'te olacak.

"Korku Sokağı Üçlemesi", "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı", "Gürültü Ailesi" ve "Vıvo" da bu yaz dönemi izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.

Yaz boyunca yeni filmler her hafta izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

-Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

Ağustos

Delidolu 3: 11 Ağustos 2021

Sweet Girl: 20 Ağustos 2021

He's All That: 27 Ağustos 2021

Beckett

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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