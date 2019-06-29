Netflix, Yakın Zamanda Reklamlı Abonelik Modeline Geçmeyi Düşünmüyor

Netflix'e reklamlı üyelik modelinin geleceği bir süredir tartışılıyor. Bazı analistlere göre Netflix'in ücretsiz ama reklamlı bir sürüme geçiş yapması şirkete 1 milyar dolardan daha fazla para kazandırabilir ancak görünüşe göre Netflix, böyle bir modele geçiş yapmak istemiyor.

Reklam endüstrisi, Netflix'in böyle bir üyelik modeline geçmesini dört gözle beklese de Netflix, abonelik ücretlerinin zaten oldukça uygun olduğunu (ABD'de 12,99 dolar, ülkemizde 17,99 TL) belirterek kullanıcılara reklama boğmanın gereksiz olduğunu düşünüyor.

Reklam almak yerine reklam vermeyi tercih eden Netflix, önümüzdeki günlerde izlenmeye açılacak Stranger Things için Coca-Cola ve Baskin-Robbins şirketleriyle birlikte çalışıyor. Tüm bunlara ek olarak analistler, Netflix'in gelecekte mobil oyun dünyasına da el atacağını ve buradan kâr elde etmeyi amaçlayacağını düşünüyorlar.

Özetleyecek olursak Netflix, kullanıcı deneyimi konusunda oldukça hassas davranıyor ve yakın gelecekte reklamlı bir Netflix aboneliği seçeneği görmemiz pek olası değil.