Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?
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Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?

06.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:36
Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?

Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime yeni aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir? Spotify nedir? Türsat kotalı tarifeler nedir? Amazon Prime Video nedir? Netflix, Spotify, Türsat kotalı tarifeler ve Amazon Prime Video aylık ücretleri nelerdir?

Birçoğumuzun kullandığı dizi ve film izleme platformları Netflix Amazon Prime gibi hayatımızın merkezine oturan uygulamalar ne kadardır?

NETFLİX NEDİR?

Netflix, üyelerinin internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemelerini sağlayan abonelik tabanlı bir yayın hizmetidir.

Ayrıca iOS, Android veya Windows 10 cihazına dizileri ve filmleri indirebilmektedir ve internet bağlantısı olmadan izleyebilmektedir.

Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?

NETFLİX AYLIK ÜCRETLERİ

1- Netflix temel paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17,99 TL

2- Netflix Standart paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29,99 TL

3- Netflix özel paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080/ 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.

TÜRKSAT KOTALI TARİFELER MİNİMUM DÜZEYLİ

16 Mbps'e kadar indirme hızı, 2 Mbps'e kadar Yükleme Hızı, Kota 10 gb, Fiyat 23,99 TL'dir.

SPOTİFY AYLIK ÜCRETLERİ

Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?

Bireysel: Teklif döneminden sonra ayda 17,99 TL 1 hesap

Duo: Teklif döneminden sonra ayda 23,99 TL 2 hesap

Aile: Teklif döneminden sonra ayda 26,99 TL 6 hesaba kadar

Öğrenci: Teklif döneminden sonra ayda 8,99 TL 1 hesap

AMAZON PRİME VİDEO AYLIK ÜCRETLERİ

Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90.

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