Netflix Türkiye'den Çekiliyor mu? Resmi Açıklama Geldi mi?

21.08.2019 04:14

Netflix Türkiye Pazarından Çekilme Kararı Aldı mı?



Netflix Türkiye'den Çekiliyor mu?

Netflix'e bir anlamda sansür ve vergi kıskacı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. RTÜK'e denetleme yetkisi veren düzenlemenin yasalaşmasından sonra Netflix Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu açıklamıştı. Ancak bomba iddia CHP'li vekilden geldi.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, RTÜK'e internet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisi verilmesinin ardından Netflix'in Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını iddia etti.

Sosyal medyada 'Netflix'in Türkiye pazarından çıkacağı' iddia edildi. CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından "Netflix, RTÜK'ün sansüründen dolayı Türkiye'den çekiliyor. "Bir kereden bir şey olmaz" diyen anlayışın uluslararası bir platformun ahlakını sorgulaması gerçekten takdire şayan! AKP, krallıkla yönetilen Katar'da bile olmayan sansür anlayışıyla tarihe geçti!" açıklamalarında bulundu.

İnternet Yayınlarına Lisans Şartı getirilmesi sonrasında, Netflix'in tutumu merak ediliyordu. Şu ana kadar Netflix'ten bu iddia ile ilgili olarak resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Teknotalk.com