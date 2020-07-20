Netflix Türkiye'den çekildi mi? Netflix'ten ilk açıklama
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Netflix Türkiye'den çekildi mi? Netflix'ten ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix hakkında açıklama yapmıştı. "Netflix yasaklandı mı?" sorusu akıllara gelirken, Netflix ilk resmi açıklamasını yaptı. Netflix kapanıyor iddiası doğru mu?

Netflix Türkiye'den çekildi mi? Netflix'ten ilk açıklama
20.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:15

Orijinal içerikleri ve tüm dünyada izlenen filmleri ve dizileri bir platformda toplamak isteyen Netflix hakkında Türkiye'den çekileceğine yönelik haberler çıkmıştı.

NETFLIX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ? NETFLIX'TEN İLK AÇIKLAMA

Netflix ülkemizden çekileceği iddialarına, "Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün gündeme gelen Netflix'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" ifadelerini kullanmıştı. Mahir Ünal'ın ardından bir açıklama da Netflix'ten geldi.

Yapılan açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HÜKÜMET KANADINDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.

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