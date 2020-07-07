Netflix Türkiye'de Neden Hedefte? #aşk101 Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katıldı ve Netflix hakkında açıklama yaptı. İşte Mahir Ünal tarafından yapılan Netflix Türkiye açıklaması.

Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katıldı ve Netflix hakkında açıklama yaptı. İşte Mahir Ünal tarafından yapılan Netflix Türkiye açıklaması.

Mahir Ünal'dan Netflix Açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya platformlarının yanında Netflix'i de hedef almasının nedenini açıkladı. Netflix'in yerli yapım dizisi Aşk 101'de eşcinsel bir karakter yer aldığını öne sürüldü. Ünal açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Netflix araya sıkışmadı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamına baktığımızda, sosyal ve dijital ağların var oluşuna bir karşı olma ifade etmiyor. Dikkat ederseniz orada diyor ki, buraların bir düzen altına alınması ve buralardaki ahlâksızlığa çözüm bulmak gerektiğini söylüyor. Youtube'da bir kanal açıldı. Bir anda 500 bin takipçiye ulaştı. Bu kanalda 14-15 yaşındaki çocukların cinsel deneyimlerinin paylaşıldığı bir kanal açıldı. Şimdi bu bizim onaylayabileceğimiz bir şey olabilir mi? Hayır olamaz. Cumhurbaşkanımız orada ortaya çıkan ve çıkacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarının ve hassasiyetin ortaya çıkacak sonuçlara karşı olduğunu ifade etti."

Twitter Kapatılıyor Mu?

Mahir Ünal Twitter hakkında'da şunları söyledi:

"Twitter bugün Alman hukukunu, Fransız hukukunu tanıyor. Ancak Türkiye'de ne hukuki ne de mali yükümlülük altına girmiyor. İran'da bugün bu siteler kapalı ama herkes VPN üzerinden giriyor. Biz sosyal ağlarla sonuna kadar görüşmelerimizi, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Kapatmak tabii ki çözüm değil."

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Kaynak: Tamindir