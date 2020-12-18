Netflix | Tiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları!
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Netflix | Tiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları!

18.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:37
Netflix | Tiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları!

Netflix'in yeni gençlik dizisi Tiny Pretty Things 14 Aralık 2020'de ilk bölümüyle yayınladı. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi belli bir kitle tarafından çok sevilirken, belli bir kitle tarafından da fazla müstehcen bulundu. Peki Tiny Pretty Things dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Netflix'in geçen günlerde yayınlanan yeni gençlik dizisi Tiny Pretty Things tüm dünyada büyük ilgi gördü. İzleyicilerin bir kısmı diziyi çok severken, özellikle Türkiye'de izleyicilerin büyük bir kısmı diziyi fazla müstehcen buldu. Günlerdir eleştirilen dizi Tiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncularına gelin beraber bakalım.

TINY PRETTY THINGS KONUSU NEDİR?

Tiny Pretty Things dizisi 14 Aralık 2020 tarihinde tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de Netflix'te yayınlandı. Tiny Pretty Things dizisi yine aynı ismi taşıyan Sona Charaipotra ve Donielle Clayton imzalı Tiny Pretty Things kitabından uyarlama. Dizi dans ve gençlik kategorisinde yer alıyor. Seçkin bir bale okulunun sevilen ve gözde öğrencisinin bir saldırıya uğraması ve onun yerine getirilen bale öğrencisinin hiç alışkın olmadığıyalanlar, ihanetler, entrikalar ve kıyasıya rekabet dolu bir dünyaya adım atmasını konu alır.

Netflix | Tiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları!

TINY PRETTY THINGS OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tiny Pretty Things dizisi oyuncu kadrosu oldukça geniş bir dizidir. İşte dizinin oyuncuları:

  • Lauren Holly (Monique)
  • Kylie Jefferson (Neveah)
  • Casimere Jollette (Bette)
  • Michael Hsu Rosen (Nabil)
  • Damon J. Gillespie (Caleb)
  • Brennan Clost (Shane)
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